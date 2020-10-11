Isparta'da mesire alanında kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Kaynak: AA
Isparta'da 2 grup arasında çıkan kavgada, Osman Elvan (25) bıçaklanarak öldürüldü. Darbedilen arkadaşı Ahmet Demirel (22) hastanede tedaviye alındı. Polis, 3'ü kadın 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kavga, saat 00.30 sıralarında Gökçay'daki mesirelik alanda yaşandı. Osman Elvan ve Ahmet Demirel, beraberlerinde N.B., H.B. ve K.K. adlı kadınlar bulunan H.B. ve M.Ç. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında karşı gruptaki 2 erkekten biri olan H.B., Osman Elvan'ı bıçakla yaraladı. M.Ç. ise Ahmet Demirel'i darbetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri geldi.
Ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne götürülen Osman Elvan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ahmet Demirel ise Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Polis 3'ü kadın 5 şüpheliyi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 3 KADIN SERBEST
Isparta'da Osman Elvan’ın bıçaklanarak öldürüldüğü, arkadaşı Ahmet Demirel’in darbedilerek yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 3'ü kadın 5 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. N.B., H.B. ve K.K. adlı kadınlar ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Hüseyin Bayraktar ve Mustafa Çelik ise sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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