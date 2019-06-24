Isparta'da bir minibüsün ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 6 yaralandı
Isparta'da kontrolden çıkan minibüsün refüjdeki ağaca çarptığı kazada sürücü Mehmet Özdemir yaşamını yitirdi, araçta bulunan 6 kişi yaralandı.
Kaza, dün 23.30 sıralarında Eğirdir- Isparta karayolu üzerinde meydana geldi. Mehmet Özdemir´in kullandığı 32 YP 560 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Kazada sürücü Mehmet Özdemir olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Isparta Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Savcının incelemesinin ardından Mehmet Özdemir´in cenazesi morga konuldu.
DHA
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