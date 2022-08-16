Isparta'da Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

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16 Ağustos 2022 Salı 10:50:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2022 Salı 10:50:00

Isparta'da 1 kişinin hayatını kaybettiği Yazılı Kanyon'da mahsur kalan diğer 3 kişi kurtarıldı

Kaynak: AA

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Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 4 kişiden birinin hayatını kaybettiği sarp araziden 3 kişi kurtarıldı.

Vali Aydın Baruş, gazetecilere, 14 Ağustos Pazar günü 4 kişinin Isparta merkezden Sütçüler ilçesi Yeşildere köyü Hidroelektrik Santrali civarından yürüyüş amaçlı Yazılı Kanyon'a geldiğini söyledi.

Dört kişinin dağcılık sporuyla uğraştığını, bu alanda profesyonel olduklarını belirten Baruş, "Bu vatandaşlar kanyona girdikten bir süre sonra akarsudan karşıya geçerken ekipten biri suya düşerek boğuluyor." dedi.

Baruş, o sırada tırmanışta kullandıkları iplerin de suya düştüğünü vurgulayarak 3 kişinin bulundukları yerde mahsur kaldığını anlattı.

Bulundukları yerde iletişim imkanı olmadığından 3 kişinin pazar gününden beri orada beklediklerini bildiren Baruş, "112 Acil Servis ekiplerimize konu, dün sabah dokuz civarında bu kişilerin tanıdıkları vasıtasıyla haber alınamayınca ihbar olarak geliyor. Sabah saat 09.00'dan itibaren İl Jandarma ve AFAD arama kurtarma ekiplerimiz harekete geçiyor. Araçlarını bıraktıkları HES'ten itibaren arama faaliyetleri başlıyor. Buralar çok sarp, kayalık ve engebeli arazi, arama faaliyeti zorluklar içinde yürütülüyor. Daha sonra iz takip köpek timleri ve dronlardan da faydalanarak arama faaliyetleri yoğunlaştırılıyor. Dün akşam saat 18.00 civarında görüntülü olarak mahsur kalan vatandaşlarımızın yeri tespit ediliyor." diye konuştu.

"3 VATANDAŞIMIZ SAĞLIKLI BİÇİMDE KURTARILDI"

Baruş, tespit edilen yerin çok sarp ve girilmesi zor bir alan olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Dün akşam 19.00'dan itibaren ekipler makaralı, halatlı sistemleri kurmaya başlıyorlar. JAK timimiz, AFAD ekiplerimizle dört istasyonlu bir kurtarma planlanıyor ve bu dört aşamalı plana göre çalışma başlıyor. Kurtarma yapılan yer yaklaşık 200 metrelik bir yükselti, çok dik bir yükselti. Çalışmalar saat 24.00 sıralarında neticelendi. 7 JAK ve 8 AFAD görevlimiz, canla başla çalıştı. 3 vatandaşımız sağlıklı biçimde kurtarıldı. Gördüğümüz kadarıyla sağlık durumları iyi ama yine de UMKE ekiplerimiz kurtarılan vatandaşlarımızın sağlık kontrollerini yaparak dördüncü aşama bölgesinden bulunduğumuz yere yaklaşık bir saat yürüyerek intikal ettiler. Bu arazinin ne kadar zorlu olduğunu gösteriyor. Çok şükür Mehmet Sezgin, Hüseyin Sofulu ve Mehmet Kitapçı şu anda iyi durumdalar. Suda boğulma vakasında kaybettiğimiz Veysel Servak kardeşimizin naaşı maalesef aşağıda kaldı. Gece olması itibariyle sağlıklı bir kurtarma faaliyeti yürütülemeyeceğinden arkadaşlarımız sabah erken vakitlerde müdahale edecek, tekrar kanyona inip naaşını da ailesine teslim edecekler. Olayın başından beri arama kurtarma faaliyetlerine katılan tüm ekiplerimize ve bize rehberlik eden köydeki vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Kurtarılan vatandaşlara ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Baruş, hayatını kaybeden Servak'a da Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Kanyondan kurtarılan 3 kişi sağlık kontrolü için Sütçüler Devlet Hastanesine götürüldü.

Etiketler : ısparta yazılı kanyon yaşam
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