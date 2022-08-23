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23 Ağustos 2022 Salı 17:59:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2022 Salı 17:59:00

Isparta ve Burdur'un mor bahçelerinde hasat telaşı

Kaynak: AA

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Isparta ve Burdur'daki bahçelerde mor rengiyle görsel şölen yaşatan lavantanın hasadı yapılıyor.

"Lavanta kokulu köy" olarak anılan Kuyucak köyü ve Burdur Gölü kenarındaki lavanta bahçeleri sezonda binlerce misafiri ağırladı. Olgunlaşarak gri renk alan lavantalar şimdi de hasat ediliyor.

Bölgede, fideleri ilk olarak 1978'de dikilen lavanta, görsel güzelliğinin yanı sıra tıbbi aromatik bitki olması nedeniyle ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılıyor.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyü muhtarı Gürol Yılmaz, AA muhabirine, bu sezon "lavanta kokulu köy"de turizm hareketliliğinin haziran itibarıyla başladığını söyledi.

Bahçelerde bugünlerde hasat telaşı olduğunu belirten Yılmaz, "Köyümüzde lavantadan bu yıl 7-8 ton civarında yağ elde etmeyi bekliyoruz. Tabii sadece lavantanın yağını çıkarmakla kalmıyoruz. Tohumunu, demetini her şekilde değerlendiriyoruz. Köyümüze bu sene gelen turist sayısı 350 bin civarında." diye konuştu.

28 yıldır lavanta yağı ticareti yapan Ramazan Avcı da hasadın sabah erken saatlerde başladığını anlattı. Öğle saatlerine kadar biçme işleminin tamamlandığını söyleyen Avcı, şöyle konuştu:

"Saat 11-12'ye kadar biçtiğimiz lavantaları getirip kazanımıza basıyoruz. Kazanın altındaki hazneye 400 litre su koyup odun ateşiyle suyun kaynamasını sağlıyoruz. Kaynayan suyun buharı vasıtasıyla da bitkinin içindeki öz suyu ve yağını alarak soğutma sistemine aktarıyoruz. Lavantanın suyunu ayrıştırarak yağını alıyoruz. Çıkan yağı Türkiye genelinde pazarlıyoruz. Elimizdeki lavanta yağı sabun, deterjan ham maddesi olarak, son zamanlarda ise sağlık ve masaj sektöründe kullanılan bir yağ oldu."

Ziyaretçilerden Havvana Çeliksoy da bahçelerin kendisini büyülediğini, Isparta'nın gülü ve lavantasıyla harika bir yer olduğunu söyledi.

HASAT 3 HAFTA DEVAM EDECEK

Burdur'daki Lisinia Doğa Proje Merkezi Kurucusu Öztürk Sarıca da lavanta hasadının yaklaşık 3 hafta daha devam edeceğini belirtti.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi yerleşkesine ve Akçaköy Lavanta Deresi'ne ekilen lavantaların hasadını gerçekleştirdiklerini dile getiren Sarıca, bu yıl yurt dışından 20 ton kuru lavanta talebi aldıklarını vurguladı.

Sarıca, merkezde lavanta yağı çıkarma işlemi de yaptıklarını ifade ederek, "Lavantaları hasat ettikten sonra kurutarak gerekli işlemlerden geçirip çuvallayıp yurt dışına gönderiyoruz." dedi.

Yaklaşık 3 bin 400 dekarlık alanda susuz tarımla tıbbi aromatik bitki yetiştirdiklerini anlatan Sarıca, "Bunun 2 bin 400 dekarlık alanı adaçayı ve lavantadan oluşuyor. Lavantanın yağını çıkartıp yağ karışımları, kozmetik ve çeşitli ürünler üreterek ulusal ve uluslararası pazarlarda satışını gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

"ARAP VE AFRİKA ÜLKELERİNDEN DE TALEPLER ALMAKTAYIZ"

Bu yıl ihracat için yaklaşık 30 bin lavanta demeti hazırladıklarını ifade eden Sarıca, şöyle konuştu:

"Bunun yanında 1,5 tonun üzerinde lavanta yağı, 20 ton civarında kuru lavanta tohumu çıkarmayı planlıyoruz. Bunun büyük bir kısmını gerçekleştirdik. Lavanta kurusunda Avrupa ülkelerinin yanında bu yıl Arap ve Afrika ülkelerinden de talepler almaktayız. Yağına talep de her zamanki gibi günden güne artıyor. Avrupa ve Uzakdoğu pazarı lavanta yağına ilgi gösteriyor."

"AİLEMİZE KATKIDA BULUNUYORUZ"

Lavanta hasadı yapan Ziynet Candır da 15 yıldır lavanta tarlalarında çalıştığını dile getirdi.

Hasat zamanı lavantaları orakla biçtiklerini anlatan Candır, "Üretim yapıyoruz, ailemize katkıda bulunuyoruz, lavantayla çocuklarımızı yetiştirdik, okuttuk. Lavanta, kekik, adaçayı önemli geçim kaynağımız. Lavantada 10 ay boyunca dikiminden hasadına kadar çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hatice Alptekin de "Kışın lavanta fidesi yetiştiriyoruz şimdi de hasat zamanı, biçiyoruz. Evimize katkıda bulunuyoruz." dedi.

Etiketler : Lavanta hasadı Ziynet Candı Hatice Alptekin
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