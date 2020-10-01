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01 Ekim 2020 Perşembe 15:21:00 - Güncelleme:01 Ekim 2020 Perşembe 15:21:00

Isparta Valisi katlanarak artan vakalara dikkat çekti: Ne olur biraz gayret edelim

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Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, ölümlü vaka sayılarının koronavirüs salgınının ilk aylarındakinden çok fazla olduğunu belirtti. Seymenoğlu, "Bakın rakamlar benim elimde. Ağustos ayındaki ölüm sayısı ilk 5 aydaki sayının o kadar çok üzerinde ki, şaşırırsınız 'nasıl olur?' diye. Ağustosu kabullendik eylüle geldik, ağustosun da 2 katını geçtik şu ana kadar. Büyük bir sıkıntı var." dedi.

Isparta'da Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında 12 ilçe kaymakamının katıldığı bir toplantı düzenlendi. Toplantıda başta koronavirüs salgını tedbirleri ile denetimleri olmak üzere, bağımlılıkla mücadele, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve eğitim- öğretim döneminin başlamasıyla birlikte alınacak tedbirlerin değerlendirmesi yapıldı.

'KORONAVİRÜSLE MÜCADELEYE PES ETMEDEN DEVAM ETMEMİZ GEREKİYOR'

Salgının başındaki aylarla kıyaslandığında kent genelinde şu anda çok sayıda pozitif vaka olduğunu kaydeden Vali Ömer Seymenoğlu, "Ölümlü vaka sayılarımız pandeminin ilk aylarındakinden çok çok fazla. Dolayısıyla koronavirüsle mücadeleye pes etmeden devam etmemiz gerekiyor. Köy gezilerinde, mahalle ziyaretlerinde, toplantılarda mutlaka bu konuyu vatandaşlarımıza anlatmak lazım. Özellikle de sizin iyi bir örnek olmanız lazım. Bakın rakamlar benim elimde. Ağustos ayındaki ölüm sayısı ilk 5 aydaki sayının o kadar çok üzerinde ki, şaşırırsınız 'nasıl olur?' diye. Ağustosu kabullendik eylüle geldik, ağustosun da 2 katını geçtik şu ana kadar. Büyük bir sıkıntı var. Şükür çevre illere göre Isparta o kadar kötü değil ama biraz gevşediğimiz takdirde, 'yorulduk, pes ettik' dediğimizde emin olun ki o illerle yarışır hale geliriz. Onun için ne olur biraz gayret edelim" dedi.

'BAĞIMLILIK COVID-19'DAN DAHA TEHLİKELİ'

Pandemi öncesinde yaptığı toplantılarda her zaman birinci gündem maddesinin bağımlılıklarla mücadele olduğunu hatırlatan Vali Seymenoğlu, "Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız tarafından takip edilen ve yürütülen bağımlılıkla mücadele konusundaki çalışmaları sizlerin de ilçelerinizde takip etmenizi istiyorum. Bunun altını şunun için çiziyorum, bağımlılığın Covid-19'dan bir farkı yok. En azından Covid-19'da bir ihtimaliniz var, 'topyekûn mücadele edersek kurtuluruz' diye. Ama bağımlı olan birini kurtarmak çok zor. Onun için birinci hedefimiz kişilere maddenin ulaşımını engelleyebilmek. Madde arzını nasıl engelleyebiliyorsak engelleyeceğiz. Bu da denetimlerle ve istihbari bilgilerle olur" diye konuştu.

'ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜ HUKUK DIŞI'

Kadına ve aileye yönelik şiddet tedbirlerinin kaymakamlarca yeniden gözden geçirilmesini isteyen Vali Seymenoğlu, "Şiddetin her türlüsü hukuk dışıdır. Tüm bunları görmeniz lazım. En azından ilçenizde kadına ve aileye karşı ne kadar şiddet olayı gerçekleşmiş, intihar var mı, yok mu? Bunlar hep birbirini besleyen şeyler, bunlara vakıf olmanız gerekiyor" dedi.

Pandemi dolayısıyla bir süre kapalı kalan okullarda uyum eğitimlerinin başladığını aktaran Vali Seymenoğlu, "Bu süreçte denetimlerimizi yapıyoruz, velilerimize çocuklarını güvenli bir ortamda okullara aldığımızı hissettiriyoruz. Bu süreci şöyle değerlendirmeyi düşünüyoruz. Bir, depreme dayanıklı olmayan okullarımızı güçlendiriyoruz. İki, onarıma ihtiyacı olan ya da yıkılan okulların yenilenmesine daha çok mesai harcıyoruz. Yani eğitim- öğretimin en az olduğu bu dönemde fiziksel yapının yenilenmesi veya bakımı onarımı gibi işlerle uğraşıyoruz. Sizlere tavsiyem, okullarda kontrollü sosyal hayat denetimleri yapın, anne babalara güven vermeye çalışın bunun yanında okulların fiziki durumlarını da değerlendirin" dedi.

Vali Ömer Seymenoğlu, konuşmasının ardından kaymakamların talep ve önerilerini dinledi.

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