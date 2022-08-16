16 Ağustos 2022 Salı 16:30:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2022 Salı 16:30:00
İsot mesaisi yapanlara güneş uyarısı
Şanlıurfa'da İl Sağlık Müdürlüğü, güneş altında çalışan işçileri güneş çarpması konusunda bilgilendirdi.
Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da isot döneminin başlamasının ardından harekete geçen İl Sağlık Müdürlüğü, güneş altında çalışan işçileri güneş çarpması konusunda bilgilendirdi.
- İsot mesaisi yapanlara güneş uyarısı
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