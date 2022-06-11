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11 Haziran 2022 Cumartesi 16:30:00 - Güncelleme:11 Haziran 2022 Cumartesi 16:30:00

İşitme engelli 24 kadın buluştu

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İşitme engelli kadınlar, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmek için kolları sıvadı.

İşitme engelli kadınlar, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmek için kolları sıvadı. Sakarya İHH Kadın Birimi bünyesinde bir araya gelen 24 kadın, mantı yaparak elde ettikleri gelirle yetimler başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılıyor. Bir aydır belirli günlerde mantı açmak için kolları sıvayan kadınlar, ihtiyaç sahipleri için gelir elde etmenin yanı sıra birbirleriyle kurdukları etkileşim sayesinde sosyalleşme imkanı buluyor.

Etiketler : ihh işitme engeli yardım
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