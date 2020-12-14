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14 Aralık 2020 Pazartesi 17:15:00 - Güncelleme:14 Aralık 2020 Pazartesi 17:15:00

Isıtan 'askıda kıyafet' yardımı

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Van'ın Erciş İlçesi'nde giyim mağazası işleten Mevlüt Yeşilyurt, iş yerinde 'askıda kıyafet' uygulaması başlattı.

Yeşilyurt, havaların soğuduğunu ve ihtiyaç sahiplerinin bu uygulama ile mağazasına gelip, ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini söyledi. Maddi durumu kötü olan vatandaşlara herkesin imkanları ölçüsünde destek olması gerektiğini ifade eden Yeşilyurt, "Kış aylarının başlamasıyla havalar soğudu. Dışarıda maddi durumu iyi olmayan insanlar için ne yapabiliriz diye düşünürken aklımıza askıda kıyafet uygulaması geldi. Mağazamızın bir köşesine oluşturduğumuz askıya ilk kıyafeti ben bırakarak uygulamayı başlattım. Bir hafta önce başlattığımız uygulamayı müşterilerimizde destekleyip, katkı sunmaya başladılar. Şimdi ihtiyaç sahibi herkes gelip askıda bulunan mont, kazak, çorap ve ceketlerden oluşan kıyafetlerden alabiliyor" dedi.

Etiketler : askıda kıyafet van erciş
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