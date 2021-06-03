IŞIK HIZI KIRILDI

Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı ve Rochester Üniversitesi bilim insanları ışık hızını kırarak büyük bir başarı elde etti. Fotonlar saniyede 300 bin kilometre hızla hareket ederek evrende bilinen en hızlı parçacıklardır. Bir grup araştırmacı, sıcak plazmadan gönderilen darbelerle bu hızı kısmen de olsa kırdı. Bilim insanları bu çalışmayla, ışık hızını aşarak yıldızlararası seyahatin henüz mümkün olmadığını belirtti. Ancak araştırma yeni lazer teknolojilerine katkı sağlayacak.

