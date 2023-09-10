İsa'ya vefa

UMUT BAKIM EVİNDE KALIYOR

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi'nde yaşayan ve kalıcı rahatsızlıkları bulunan Emel ve Çetin Özcan'ın ikinci çocuğu olan İsa, 15 yıl önce 8 aylıkken dünyaya geldi. İsa'nın fiziksel ve zihinsel engelli olduğu öğrenilince Özcan ailesi yardım talebinde bulundu. Devlet korumasına alınan İsa, Konya'da Akşehir Umut Evim Bakım Merkezi'ne yerleştirildi.

HAYATININ EN MUTLU GÜNÜ

O günden bu güne yetiştirme yurdunda barınan ve tedavisine devam edilen İsa için izin alan amcası Nazmi Özcan, onu Denizli'deki ailesinin yanına getirdi. Mahalledeki arkadaşları ve ailesiyle hasret gideren İsa, kendisi için sürpriz bir kutlama hazırlandığını görünce hayatının en mutlu günlerinden birisini yaşadı. Davul zurnayla karşılanan ve duygusal anlar yaşayan İsa doyasıya eğlendi.