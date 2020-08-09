  • BIST
    1060.59
  • Dolar
    7,2916
  • Euro
    8,5355
  • Altın
    477,1490
İstanbul
23 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kuru meyve ihracatçılarından Bakan Pakdemirli'ye tarım ilacı teşekkürü
Nijerya'da valilerden hükümete Boko Haram çağrısı
Suudi Arabistan'dan Trump'a 'Katar'ı işgal edelim' teklifi!
Belediye başkanının dikkati yavru kediyi hayatta tuttu
"İğrenç hakaretleri, ifade özgürlüğü diye pazarlayamazsınız"
Komşuda Türkiye hasreti: Bir an evvel gelmek istiyorlar
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: Putin'den gerçekleri özetleyen bir mektup aldık
Umman'daki yeni yönetim Türkiye ile daha fazla yakınlaşmaya yöneliyor
Bakan Koca: Profilinizden bir mesaj verin
Bakan Akar sınırın sıfır noktasında!
Konya'da doğalgaz faciası! Ekipler intikal ediyor
Kalp krizi sonucu vefat eden polis memurunun cenazesi Sivas'ta toprağa verildi
Soygun girişiminde bacağından vuruldu! Mahkemede suç ortağını savundu
Kasımpaşa Mehmet Altıparmak ile anlaştı
Suç örgütü lideri Necati Arabacı Çeşme'de yakalandı
Kitap okuyana çay bedava
Van'da PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
İş yerine giren hırsız 25 bin TL çalarken görüntülendi
Iğdır'da askeri araç devrildi!
Pakistan'da sel felaketi: 57 ölü
Gazze'den Lübnan'a destek: Filistin ve Lübnan'ın yaraları bir, kaderi bir
Göztepe'den Elia atağı!
İran'da son 24 saatte 163 kişi hayatını kaybetti
MotoGP'de koronavirüs şoku!
09 Ağustos 2020 Pazar 14:23:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2020 Pazar 14:23:00

İş yerine giren hırsız 25 bin TL çalarken görüntülendi

Kaynak: IHA

ABONE OL

Kayseri'de iş yerine giren hırsız 25 bin TL çalarken, hırsızlık anı güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre Cami Kebir Mahallesi’nde bulunan bir restoranda meydana gelen olayda, iş yerine çatıdan giren hırsız, kasaya yöneldi. Hırsız, hem etrafa baktı hem de paraları almak için bir hayli uğraştı. Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan hırsız, iş yerinden 25 bin TL parayı alarak kaçtı.

Olay sonrasında polis ekipleri, güvenlik kameralarınca eşkali belirlenen hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER