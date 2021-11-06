İrem'in okuma azmine Milli Eğitim Bakanı Özer kayıtsız kalmadı

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 5 Kasım'da ulusal basına, Çaldıran'daki 8. sınıf öğrencisi İrem Dede'nin babasının kendisini lisede okutamayacağını beyan ettiği haberlerin yansıdığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Haber duyulduğu andan itibaren Bakanımız Sayın Mahmut Özer'in talimatıyla İlçe Milli Eğitim Müdürümüz aileyi hemen ziyaret etmiştir. Aileye, çocuğun ulaşımının taşımalı eğitim yoluyla yapılmaya, öğle yemeğinin, ders kitaplarının ve yardımcı kitaplarının Bakanlığımız tarafından verilmeye devam edileceği belirtilerek, kırtasiye ve giysi ihtiyacının da Bakanımızın talimatıyla karşılanacağı bildirildi. Çocuklarının okulun pansiyonunda da kalarak tüm ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanabileceği söylendi. Aile İlçe Müdürümüze teşekkür etti."