VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İrem'in okuma azmine Milli Eğitim Bakanı Özer kayıtsız kalmadı
BMGK'dan Etiyopya'daki taraflara "ateşkes" çağrısı
İstanbul'da yoğun sis etkisini sürdürüyor!
Macron'un eski yakın korumasına 3 yıl hapis cezası
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İyi Partili Türkkan'a tepki
İstanbul'da sis nedeniyle deniz seferleri durduruldu
Türkiye'de 28 bin 193 yeni vaka tespit edildi
Başkan Erdoğan: Artık çocuklara 'hayır' demeyi başaramıyoruz
İçişleri Bakanı Soylu: Kılıçdaroğlu bunun hesabını verecek
Fatih Aydın tutuklandı! İşte ilk savunması
Bakan Kurum: 409 millet bahçesini hızla yapıyoruz
Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın damadına FETÖ'den 12 yıl hapis cezası
Suudi Arabistan'dan vatandaşlarına çağrı: Etiyopya'yı terk edin
Türkiye'nin dev yatırımı yarın açılıyor
Avrupa ülkelerinde kış zor geçecek
Başkan Erdoğan Ümraniye Millet Bahçesi açılışında konuştu
Savaş çıkaracak kriz!
'Made In Türkiye' rüzgarı
'Futbolda şike' kumpası: 38 eski savcı ve hakim hakkında iddianame
Koronavirüs ilacında sevindiren gelişme
Pes dedirten PKK açıklaması
"Arat" için imzalar atıldı
Fitch'ten Türkiye ekonomisi açıklaması: Şoklara rağmen büyümeyi başardı
PKK/PYD'den yine hain tuzak!
06 Kasım 2021 Cumartesi 00:51:00 - Güncelleme:06 Kasım 2021 Cumartesi 00:51:00

İrem'in okuma azmine Milli Eğitim Bakanı Özer kayıtsız kalmadı

Kaynak: AA

ABONE OL

Van'ın Çaldıran ilçesinde resim sergisine boş tuvalle katılarak ortaokuldan sonra okuma isteğine dikkati çeken, maddi durumu iyi olmayan 12 çocuklu ailenin kızı 13 yaşındaki İrem Dede için İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışma başlattı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 5 Kasım'da ulusal basına, Çaldıran'daki 8. sınıf öğrencisi İrem Dede'nin babasının kendisini lisede okutamayacağını beyan ettiği haberlerin yansıdığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Haber duyulduğu andan itibaren Bakanımız Sayın Mahmut Özer'in talimatıyla İlçe Milli Eğitim Müdürümüz aileyi hemen ziyaret etmiştir. Aileye, çocuğun ulaşımının taşımalı eğitim yoluyla yapılmaya, öğle yemeğinin, ders kitaplarının ve yardımcı kitaplarının Bakanlığımız tarafından verilmeye devam edileceği belirtilerek, kırtasiye ve giysi ihtiyacının da Bakanımızın talimatıyla karşılanacağı bildirildi. Çocuklarının okulun pansiyonunda da kalarak tüm ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanabileceği söylendi. Aile İlçe Müdürümüze teşekkür etti."

Etiketler : irem Mahmut Özer Milli Eğitim Müdürlüğü
‘Bi Tık'ın ilk konseri

‘Bi Tık'ın ilk konseri
Zaman makinesine binmiş gibi hissetti

Zaman makinesine binmiş gibi hissetti
Karavan yaptırıyor

Karavan yaptırıyor
Konser maratonu

Konser maratonu
Dördüncü aşıyı oldu

Dördüncü aşıyı oldu
Kahkaha tufanı başlıyor

Kahkaha tufanı başlıyor
Zirve Ajda'nın

Zirve Ajda'nın
Yeni rol yeni imaj

Yeni rol yeni imaj
Setlere döndü

Setlere döndü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER