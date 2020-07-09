  • BIST
    115794
  • Dolar
    6,8638
  • Euro
    7,7618
  • Altın
    397,2090
İstanbul
21 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Zeytinburnu ve Kağıthane'de 1027 deprem konutunun temeli atılacak
İngiltere'de 5500 kişi işsiz kalabilir
Merkez Bankası'ndan önemli açıklama! Ekonomi Mayıs ayı itibarıyla toparlanmaya başladı
Bakan Soylu'dan Bakan Soylu 2. havai fişek patlamasıyla ilgili önemli açıklama
BDDK'dan 7 bankaya ceza
TBB Başkanı Feyzioğlu: Bizim yöntemimiz Meclisimizle, milli iradenin tecelli ettiği yerle yakın nokt ...
Kapalıçarşı'da altın fiyatlarında son durum
DSÖ, Türkiye'nin çok önemli bir başarıya imza attığını söyledi
İrem'i bıçakla öldüren Afgan sanığa 26 yıl hapis
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 135 bine yaklaştı
İzmir'de ekmeğe yüzde 20 zam
Bakan Koca'dan Sakarya'daki patlamaya ilişkin açıklama: Yaralılarımızın tedavisine başladık
Türkiye'nin en yüksek köprüsü açılıyor! Başkan Erdoğan da katılacak
Askeri casusluk davasında 61 sanık için karar çıktı
Maske takmak gerçekten işe yarıyor mu? Riski ne kadar azaltıyor? İşte ABD'de yapılan o araştırma
ABD, DSÖ'nün koronavirüse karşı verdiği tepkiyi mercek altına alacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve DSö Avrupa Direktörü Kluge ortak basın toplantısı düzenledi
Ceren Özdemir'i katleden caninin istinaf başvurusu reddedildi
Hazineden altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı
Malatyaspor, Lukoki'yi transfer etti
SETA'dan Türk medyasında kadın cinayetleri raporu
"Bir kısım lobilerin dayatması olan İstanbul sözleşmesinden Türkiye imzasını çekmelidir"
Askeri casusluk davasında karar!
09 Temmuz 2020 Perşembe 18:05:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2020 Perşembe 18:05:00

İrem'i bıçakla öldüren Afgan sanığa 26 yıl hapis

Kaynak: DHA

ABONE OL

Eskişehir'de, İrem Ayrancı'yı (30) bıçaklayarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Afganistan uyruklu İzzetullah Entuzam (30), ‘kasten öldürme' suçundan 18 yıl, kadının parası ile cep telefonunu çaldığı için de ‘hırsızlık'tan 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Entuzam, son savunmasında, genç kadınla para nedeniyle tartıştıklarını belirterek, “Masanın üzerinde duran bıçağı alarak vücudunu çeşitli yerlerine sapladım. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Pişmanım” dedi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki binanın giriş katında oturan İrem Ayrancı'dan geçen yıl 14 Ağustos'ta haber alamayan yakınları, polis ekiplerinden yardım istedi. Adrese giden ekipler, kapıyı çilingire açtırarak, girdikleri evde genç kadını bıçakla öldürülmüş buldu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, genç kadının evde bulunamayan cep telefonunun izini sürüp, katil zanlısı Afgan İzzetullah Entuzam'u yakaladı. Emirler Mahallesi'nde saklandığı kulübede gözaltına alınan Entuzam, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Entuzam hakkında, ‘kasten öldürme’ suçundan Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

'POLİSE ŞİKAYET EDECEĞİNİ SÖYLEDİ, ÖFKELENDİM'

İzzetullah Entuzam hakkında yargılama tamamlandı. Tutuklu sanık, karar duruşmasına Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tercüman aracılığıyla ifade veren Entuzam, “Eskişehir’e geldiğimde çobanlık yaparak geçimimi sağlamaya başladım. Emirler Mahallesi'nde çobanlık yapmaya başladım. Hayvanları otlatmaktan döndükten sonra dinlenmek için kaldığım barakaya giderek uzandım. Cep telefonumu tanımadığım bir numara aramış. Numarayı aradım karşıma bir bayan çıktı. Bir süre sohbet ettik. Bana para karşılığı birlikte olabileceğimi söyledi. Adresini istedim. O da verdi. Olay günü verdiği adrese giderek evinde 600 lira karşılığında birlikte olduk. Daha sonra birlikte dışarı çıktık; karnını doyurdu, marketten alışveriş yaptık. Tekrar eve döndüğümüzde yeniden birlikte olmak istedim o da kabul etmedi. Para istedi, 'Yok' dediğimde bağırmaya başladı, küfürler ediyordu. 'Tecavüz etti' diye polise şikayet edeceğini söyledi. Öfkeye kapıldım. Masanın üzerinde duran bıçağı alarak vücudunu çeşitli yerlerine sapladım. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Pişmanım” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, İrem Ayrancı’yı bıçaklayarak öldüren İzzetullah Entuzam'a ‘kasten öldürmek’ suçundan 18 yıl, cep telefonu ve parasını çaldığı için de ‘hırsızlık’ suçundan 8 yıl hapis cezası verdi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER