31 Ocak 2021 Pazar 01:19:00 - Güncelleme:31 Ocak 2021 Pazar 11:52:00
İrem Derici isyan etti: Hayatım berbat, çok yalnızım
İrem Derici, önceki akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerine içini döktü.
Pandemi sürecinin devam etmesinden artık bunalan şarkıcı, çektiği videoda “Hayatımın 'bıktım' evresindeyim. Kendimi eylemekten yoruldum. Kendime mutluluklar yaratmaya çalışmaktan çok sıkıldım. Yeter artık, yaşamak bu değil. Benim ki hiç değil. Gecem gece değil, gündüzüm gündüz değil. Her şey çok kötü. Çok yalnızım’’ diyerek isyan etti.