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22 Temmuz 2020 Çarşamba 17:56:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2020 Çarşamba 18:01:00

Irak'ın kuzeyinden kaçan 4 terörist Silopi'de teslim oldu

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Terör örgütünde çözülme sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist, Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ninin peş peşe operasyonlar ve güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları terör örgütü PKK'daki çözülmeyi hızlandırıyor.

Terörden arananlar listesindeki sayılar gün geçtikçe azılırken örgüt üyelerinin kaçışları da sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı teröristin, Silopi’de güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist, Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu" ifadelerine yer verildi.

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