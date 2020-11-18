Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde arama tarama faaliyeti icra eden kahraman komandolarımız, bölücü terör örgütü PKK'ya ait 4 EYP, antipersonel mayını, havan ve çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirerek imha etti." ifadesine yer verildi.