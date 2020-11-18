Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde, Hakurk bölgesinde arama tarama faaliyeti icra eden komandoların, terör örgütü PKK'ya ait 4 el yapımı patlayıcı (EYP), antipersonel mayını, havan ve çok sayıda mühimmat ele geçirdiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde arama tarama faaliyeti icra eden kahraman komandolarımız, bölücü terör örgütü PKK'ya ait 4 EYP, antipersonel mayını, havan ve çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirerek imha etti." ifadesine yer verildi.
Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde arama tarama faaliyeti icra eden Kahraman Komandolarımız; bölücü terör örgütü PKK’ya ait; 2 adet EYP, 1 adet antipersonel mayını, 1 adet havan ve çok sayıda mühimmat ele geçirerek imha etti.https://t.co/zxYQ3EJR6L#MSB #TSK pic.twitter.com/0Nqq7uuGMi— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 18, 2020
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