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18 Kasım 2020 Çarşamba 18:51:00 - Güncelleme:18 Kasım 2020 Çarşamba 18:51:00

Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde, Hakurk bölgesinde arama tarama faaliyeti icra eden komandoların, terör örgütü PKK'ya ait 4 el yapımı patlayıcı (EYP), antipersonel mayını, havan ve çok sayıda mühimmat ele geçirdiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde arama tarama faaliyeti icra eden kahraman komandolarımız, bölücü terör örgütü PKK'ya ait 4 EYP, antipersonel mayını, havan ve çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirerek imha etti." ifadesine yer verildi.

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