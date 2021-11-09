09 Kasım 2021 Salı 18:03:00 - Güncelleme:09 Kasım 2021 Salı 18:03:00
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışması sonucu 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
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