22 Temmuz 2020 Çarşamba 19:07:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2020 Çarşamba 19:07:00
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 2 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi
Ayrıntılar geliyor
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