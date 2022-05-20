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20 Mayıs 2022 Cuma 23:28:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2022 Cuma 23:28:00

Irak Kuzeyi Metina bölgesinde 1 asker şehit oldu

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde, el yapımı patlayıcıya basarak yaralanan askerin tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Irak Kuzeyi Metina bölgesinde, 20 Mayıs 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Çvş. Tunahan Erbaşı, EYP'ye (El Yapımı Patlayıcı) basarak yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Etiketler : Bakanlık MSB şehit haberi
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