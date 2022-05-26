iPhone'ları kullanıcılar tamir edecek

Apple, kısa süre önce iPhone'lar için kendin tamir et programını yurt dışında başlattı. "Self Service Repair" programında iPhone 13, iPhone 12 ve iPhone SE sahibi kullanıcılar, Apple'ın sağladığı parça, doküman ve araçlar ile kendi tamir işlemlerini evlerinde kendisi yapabilecek. Fakat bunun faturası şaşırtıyor. Gerekli aletler, tamiri yapacak kişiye bir hafta için 49 dolara kiralanıyor. Ayrıca aletler için çalınmaya / zararlara karşı bin 200 dolarlık depozito alınıyor.

