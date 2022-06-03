İp yumağındaki altınlar geri geldi

OSMANİYE'den bir yakınının düğünü için Adana'da yaşayan oğlunun evine giden Nuhuya Önal'ın (82) içine 11 Cumhuriyet altını gizlediği ip yumağı, torunları tarafından sokağa atıldı. Altınlarını kaybettiğini fark eden Önal, fenalık geçirdi. Sokağı süpürürken yumağı bulan temizlik işçisi Ömer Kaplan (47), altınları Önal'ın kızı Nurten Çelik'e teslim etti.

