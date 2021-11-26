İnternetten izleyerek elektriğini kendi üretti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Bağdaş Köyü'ne bağlı Ericik mezrasında yaşayan Abdurrahman Yılmaz (55), 15 bin lira maliyetle kurduğu güneş enerji ve rüzgar sistemi ile evinin elektrik, ısınma ve sıcak su ihtiyacını karşılıyor. İnternette araştırıp proje hazırladığını belirten Abdurrahman Yılmaz, "2 yıldır sorunsuz bir şekilde elektriğimi kullanıyorum. Hiçbir sıkıntısı yok. Evin her ihtiyacını görüyor" dedi.

