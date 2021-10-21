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21 Ekim 2021 Perşembe 16:30:00 - Güncelleme:21 Ekim 2021 Perşembe 16:30:00

İnternette tanışıp Likya Yolu'na çıktılar

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Rusya'da psikolog Mikhail Chernyavsky, restoranda çalışan Olga Podmareva, mühendis Eyar Osyaev ile Ukrayna'da hayvancılıkla uğraşan Lunas Orestonich, sosyal medyada tanışıp, Likya Yolu'nda yürüyüş programı düzenledi.

Rusya'da psikolog Mikhail Chernyavsky, restoranda çalışan Olga Podmareva, mühendis Eyar Osyaev ile Ukrayna'da hayvancılıkla uğraşan Lunas Orestonich, sosyal medyada tanışıp, Likya Yolu'nda yürüyüş programı düzenledi.

Doğasever arkadaşlar, 9 Ekim'de Antalya'ya Kemer'e geldi. Beldibi Mahallesi'ndeki Likya Yolu'nda yürüyüşe başlayan 4 arkadaş, 10 gün sonra Demre'ye ulaştı. Fethiye'ye kadar olan Likya Yolu yürüyüşü 25 gün sürecek.

Rus psikolog Mikhail Chernyavsky, dünyanın her yerinde doğa yürüyüşü yapanların internet ortamında bir araya geldiği gruba üye olduklarını anlattı. Likya Yolu'nun dünyanın en güzel yürüyüş yollarından olduğunu belirterek ardından rotada karar kıldıklarını aktaran Mikhail Chernyavsky, "Likya Yolu'nun tamamını yürümeye karar verdik. Hepimiz ilk kez Türkiye'ye geliyoruz. Yaptığımız plana göre Beldibi'nden Fethiye'ye kadar 540 kilometrelik Likya Yolu'nun tamamını 25 günde yürüyeceğiz. Şu ana kadar geçtiğimiz parkur bizi büyüledi" diye konuştu.

'HARİKA ÜLKE'

Araştırmalarında Demre'den sonra Likya Yolu'nun daha güzel olduğunu öğrendiklerini dile getiren Mikhail Chernyavsky, "Günde 20-25 kilometre bazen 30 kilometre yürüyoruz. Mevsim yürümeye çok uygun. İnsan yorulmuyor, fazla terlemiyor. Her yer tarih dolu. Bazı bölgelerde tarih, doğa ve deniz inanılmaz güzellikte. Türkiye, harika ülke. İnsanlar çok cana yakın. Dağ başında bile size bir şeyler ikram ediyorlar. Türkiye çok güvenli bir ülke. Şu ana kadar hiçbir sorun yaşamadık. Geceleri dağlarda bile çadırlarımızda güven içinde uyuduk. Doğa dostu arkadaşlarımıza Likya Yolu'nu tavsiye edeceğiz. Kendimiz de yine geleceğiz" dedi.

Etiketler : İnternette tanışıp Mikhail Chernyavsky Rus psikolog doğa yürüyüşü Eyar Osyaev Likya Yolu
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