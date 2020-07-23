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23 Temmuz 2020 Perşembe 18:13:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2020 Perşembe 18:43:00

İnternet üzerinden haksız kazanç sağlayan 67 şüpheli yakalandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, internet üzerinden haksız kazanç sağlayan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada 67 şüpheli yakalandı.

İnternette ücret karşılığında arkadaşlık siteleri üzerinde vatandaşları dolandırarak ve korkutarak haksız kazanç sağlayan suç örgütüne yönelik soruşturmada, hakkında gözaltı kararı verilen 91 şüpheliden, arasında şebeke elebaşısının da bulunduğu 67 kişi yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunca, mağdurların dolandırıcılık şikayeti üzerine "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olmak", "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum veya kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan soruşturma başlatıldı.

DOLANDIRICILIK İÇİN ARKADAŞLIK SİTELERİ KURDULAR

Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yaklaşık 6 ay boyunca yapılan tetkik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde, Ç.Ö. elebaşılığında kurulan suç örgütünün, internet üzerinden farklı ajans isimleri adı altında vatandaşların arkadaşlık sitelerine üye olmalarını sağladıkları, sonrasında gerek üyelik, gerek arkadaşlık gerekse ilişki vaat ederek farklı tutarlarda para talep ettikleri ve bunun sonucunda haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

VATANDAŞLARIN GÖNDERDİKLERİ PARA "TERÖR ÖRGÜTÜNE GİTTİ" DİYEREK KORKUTTULAR

Örgütün bu kazanç ile yetinmeyerek dolandırdıkları vatandaşların gönderdikleri paranın terör örgütüne aktarıldığını ifade ederek, korku veya paniğe sevk ettiği, bu işlemden de ayrıca bir kazanç sağlayan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, 91 şüpheli şahıs ile 10 farklı adreste faaliyet gösteren ve vatandaşlarla iletişim kurulan çağrı merkezi kurdukları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 91 şüpheliyi yakalamak için düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında örgüt elebaşısı ve yöneticilerinin de bulunduğu 67 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli şahısların ikametleri, araç ve çağrı merkezlerinde yapılan aramalarda 5 adet tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 271 bin TL para, 7 bin dolar, çok sayıda dijital materyal ve döküman, 2 adet para sayma makinesi ve 33 gram madde ele geçirildi.

Ayrıca suç örgütünün belirtilen yöntem ile sağlamış olduğu haksız kazançtan elde edilen çok sayıda lüks araca da el konulduğu öğrenilirken, şahıslar ile ele geçirilen suç materyaller ve araçlar hakkında gözaltı ve inceleme işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

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