İnternetten fırın aldı, oyuncak geldi

10 Mart 2021 Çarşamba 19:00:00 - Güncelleme:10 Mart 2021 Çarşamba 19:00:00
İnternet alışverişinde kötü sürpriz Fırın aldı oyuncağını gönderdiler
İzmir'de yaşayan 33 yaşındaki Selin Çamlıtepe'ye yeni taşındığı evi için internet üzerinden satın aldığı fırının yerine oyuncak fırın gönderildi.
İzmir'de yaşayan 33 yaşındaki Selin Çamlıtepe'ye yeni taşındığı evi için internet üzerinden satın aldığı fırının yerine oyuncak fırın gönderildi. Şirket yetkililerine ulaşamadığını belirten Çamlıtepe, "Hakkımı arayacağım, hukuki yola başvuracağım" dedi.