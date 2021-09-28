Instagram'dan çocuklar için kötü haber

Uzun süredir çocuklara özel olarak geliştirilen Instagram Kids uygulaması, şirket tarafından şimdilik askıya alındı. Uygulama, çocukların gelişim sürecinde sosyal medyanın zararlı içeriklerinden korunmasını hedefliyordu. Instagram CEO'su Adam Mosseri, YouTube ve TikTok'un 13 yaş altı kitleye yönelik girişimlerinden bahsederek kendilerinin de benzer bir yol izlemek istediklerini açıkladı.

