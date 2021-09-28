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28 Eylül 2021 Salı 19:00:00 - Güncelleme:28 Eylül 2021 Salı 19:00:00

Instagram'dan çocuklar için kötü haber

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Uzun süredir çocuklara özel olarak geliştirilen Instagram Kids uygulaması, şirket tarafından şimdilik askıya alındı. U

Uzun süredir çocuklara özel olarak geliştirilen Instagram Kids uygulaması, şirket tarafından şimdilik askıya alındı. Uygulama, çocukların gelişim sürecinde sosyal medyanın zararlı içeriklerinden korunmasını hedefliyordu. Instagram CEO'su Adam Mosseri, YouTube ve TikTok'un 13 yaş altı kitleye yönelik girişimlerinden bahsederek kendilerinin de benzer bir yol izlemek istediklerini açıkladı.

Etiketler : Instagram çocuklar Instagram Kids Instagram CEO' Adam Mosseri YouTube TikTok
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