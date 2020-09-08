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08 Eylül 2020 Salı 11:40:00 - Güncelleme:08 Eylül 2020 Salı 11:40:00

İnsanlık ölmüş! Yaşlı kadın düşüp başını kanattı, taksici bırakıp kaçtı

Kaynak: İHA

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Taksim'de yaşanan olay insanlığın öldüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Yürüyen merdivende dengesini kaybederek düşüp başını kanatan kadın için durdurulan taksi, yaralıyı görünce kaçtı.

İstanbul Taksim metro istasyonunun yürüyen merdivenlerinde düşerek başından yaralanan yaşlı kadın için çevredeki vatandaşlar ve güven timleri seferber oldu. Yaşlı kadına yardımcı olan vatandaşlardan biri, “Yürüyen merdivenlerde dengesini kaybetti. Kafası arkaya doğru düştü, sırt üstü. Kan kaybediyordu” dedi. Yaralı kadını aracına almayan ticari taksi sürücüsü ise tepki topladı.

Olay, dün öğle saatlerinde Taksim meydanda yaşandı. Ayşe Uzuntepe isimli yaşlı kadın Taksim metro istasyonunun yürüyen merdivenlerinden yukarı çıkarken dengesini kaybederek yere düşüp, başından yaralandı. Başında kanaması olan kadın için çevredeki vatandaşlar ve güven timleri seferber oldu.

TAKSİCİ YARALI KADINI ARACINA ALMADI

Yaşlı kadını hastaneye götürmek için durdurulan ticari taksi sürücünün kadını almak istememesi ise tepki topladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri başından yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaşlı kadın daha sonra hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

“ DENGESİNİ KAYBETTİ DÜŞTÜ”

Yaşlı kadına yardımcı olan vatandaşlardan biri, “Yürüyen merdivenlerde dengesini kaybetti. Kafası arkaya doğru düştü, sırt üstü. Kan kaybediyordu” dedi.

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