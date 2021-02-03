Bakan Fahrettin Koca, kar kış demeden yollara düşüp vatandaşları aşılayan ekiplerin videosunu, Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözüyle yayınladı.

GEREKİRSE SAATLERCE YÜRÜYORLAR

Sağlık ekipleri, hastanelerdeki mücadelenin yanı sıra aşılama sürecinde de zorlu şartlarda mücadeleyi sürdürüyor. Özellikle kış şartlarının ağır olduğu Doğu illerimizde görev yapan ekipler, kar soğuk demeden yollara düşüp görevlerini yerine getiriyor. Kar nedeniyle araçlarıyla ulaşamadıkları yerleşim birimlerine ise saatlerce yürüyerek gidiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da önceki gece yoğun kar nedeniyle ağır kış şartlarının yaşandığı Erzurum kırsalında aşılama çalışmasında bulunan sağlık ekiplerinin görüntülerini paylaştı.

ÖNCE MUAYENE SONRA AŞI

Bakan Koca, paylaşımına Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözünü not düştü. Videoda, Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekipleri, Kovid-19 aşısında öncelikli sırada olan ve merkeze bağlı Karagöbek Köyünde yaşayan vatandaşlara aşı yapmak için yola çıkıyor. Zorlu hava koşullarında köye ulaşan ekipler, aşıda öncelikli vatandaşlara gerekli muayeneyi yapıp, aşılarını vuruyor.

‘ALLAH ONLARDAN RAZI OLSUN’

Aşı olan köylülerden biri, kar nedeniyle yaşlıların merkeze gidemediklerini ve zaman zaman ekiplerin gelerek kontrollerini yaptıklarını belirterek, "Şartlar ne kadar zor olursa olsun, er ya da geç mutlaka geliyorlar. Allah onlardan razı olsun" ifadesini kullanıyor.

‘ÖZ EVLADIMIZ GİBİ İLGİLENİYORLAR’

Bakan Koca'nın paylaştığı videoda köylülerden biri de, ekiplerin sanki öz evlatlarıymış gibi kendileriyle ilgilendiğini dile getirerek, "Şimdi yaşlılarımızı da aşılıyorlar. Biraz daha umutlandık açıkçası. İnsanın devletinin olması, devletinin insanına sahip çıkması gerçekten güzel bir şey" değerlendirmesinde bulunuyor.