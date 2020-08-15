İnsan beynini yok ediyor! Eskişehir'de ilk kez ele geçirildi
Kaynak: AA
Eskişehir'de uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı değerlendirilen otomobile müdahale edildi. Baskında " İnsan beynini ve piskolojisini kısa sürede yok edici" olarak bilinen 3 kilo 806 gram "Sıvı metamfetamin" ele geçirildi.
Eskişehir'de, uyuşturucu sevkıyatı yaptığı değerlendirilen araç polis ekiplerinin baskını ile ele geçirilip sürücü kıskıvrak yakalanırken, operasyonda, insan beynini ve psikolojisini kısa sürede yok edici etkisi bulunan 3 kilo 806 gram 'sıvı' metamfetamin ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen yapılan bir çalışma sonucu; 'Uyuşturucu' madde sevkıyatı yapılacağı değerlendirilen otomobile çevreyolu üzerinde müdahale edildi.
’İNSAN BEYNİNİ KISA SÜREDE YOK EDİYOR’
Şüpheli araç polis ekiplerince güvenli bölgeye çekilerek, narkotik köpeği Noro’nun eşliğinde arama yapıldı. Aramada, otomobilin bagaj kısmında plastik bidon içerisinde su görünümü verilmiş şekilde olduğu belirlenen, insan beynini ve psikolojisini kısa sürede yok edici etkisi bulunan, ayrıca uyuşturucu maddeler arasında en tehlikeli denilebilecek bir sentetik madde olduğu bilinen 3 kilo 806 gram ’Sıvı metamfetamin’ maddesi ele geçirildi.
Öte yandan yakalanan şüpheli şahsa Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılarak gözaltına alınırken, Eskişehir’de bu zamana kadar ilk kez sıvı metamfetamin maddesi ele geçirildiği öğrenildi.
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