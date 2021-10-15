"İnme 112" uygulaması

Sağlık Bakanlığı tarafından Balıkesir'de faaliyete geçirilen "İnme 112" mobil uygulaması sayesinde sağlık ekipleri zaman kazanıyor. Atatürk Şehir ve Araştırma Hastanesi'nde kurulan İnme Merkezi'nde 2 doktor ve 20 personel görev yapıyor.



Önceden bilgi alan İnme Merkezi ekipleri, hasta gelmeden hazır halde bulundukları için tedavi süreci hızlanıyor. Uygulama sayesinde zaman kazanan ekipler, hızlı bir şekilde anjiyo yöntemiyle de inme geçiren hastayı tedavi ediyor.

Merkez Altıeylül ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinde inme geçiren ve yürüme yetisini kaybeden Mustafa Işık (73), 112 Acil Servis ekiplerince İnme Merkezi'ne getirildi. Burada anjiyo olan Işık, tedavi sonrası iyileşerek sağlığına kavuştu ve yürümeye başladı.

Mustafa Işık gazetecilere, mutfakta yemeğini yedikten sonra kriz geçirdiğini söyledi. Işık, durumu fark edince cam kavanozla yere vurarak alt kattaki komşusuna sesini duyurmaya çalıştığını anlatarak, "Allah razı olsun, alt katta oturan ev sahibim geldi. Bende güç kuvvet diye hiçbir şey kalmadı, sağlık ekipleri geldi beni aldı. Daha sonra yoğun bakıma alınmışım. Beyin felci geçirmişim, Allah bin kere razı olsun, doktorlarımız sayesinde ve Allah'ın verdiği şifa ile sıhhatime kavuştum. Allah devletimize zeval vermesin, Allah bin kere razı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a zeval vermesin, Allah'ın melekleri korusun. Şimdi çok çok iyiyim, arada sırada yürüyüş yapıyorum, refakatçim bana çok iyi bakıyor. 10 gün önce buraya felçli geldim, şu an sıhhatime kavuştum, yürüyebiliyorum." diye konuştu.