İngiltere'de kuş gribi alarmı: 3 binden fazla kuş ölü bulundu
İngiltere'nin Farne Adaları'nda kuş gribi salgını krizi yaşanıyor.
İngiltere'nin Farne Adaları'nda kuş gribi salgını krizi yaşanıyor. National Trust kurumundan adaya giden yetkililer, 3 binden fazla su kuşunun cansız bedenini bulurken, 10 kat daha fazlasının denize düşmüş olabileceğinden endişe duyduklarını belirtti.
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