İngiliz gelin çiftçi oldu

İngiltere'de 20 kişinin çalıştığı yazılım şirketinde yöneticilik yapan Sarah Durrant (47), iki yıl önce Fethiye'de tanıştığı Ergün Baldır'la (44) evlendi. Aydın'da hayvancılık yapan eşine yardım etmek isteyen genç kadın da kolları sıvadı. Şimdi gün boyu süt sağımından büyükbaş hayvanların beslenmesine kadar tüm işleri yapıyor.