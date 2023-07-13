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13 Temmuz 2023 Perşembe 07:50:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2023 Perşembe 07:50:00

İngiliz gelin çiftçi oldu

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İngiltere'de 20 kişinin çalıştığı yazılım şirketinde yöneticilik yapan Sarah Durrant (47), iki yıl önce Fethiye'de tanıştığı Ergün Baldır'la (44) evlendi.

İngiltere'de 20 kişinin çalıştığı yazılım şirketinde yöneticilik yapan Sarah Durrant (47), iki yıl önce Fethiye'de tanıştığı Ergün Baldır'la (44) evlendi. Aydın'da hayvancılık yapan eşine yardım etmek isteyen genç kadın da kolları sıvadı. Şimdi gün boyu süt sağımından büyükbaş hayvanların beslenmesine kadar tüm işleri yapıyor.

Etiketler : İngiliz gelin çiftçi oldu İngiltere Sarah Durrant Ergün Baldır
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