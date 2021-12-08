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08 Aralık 2021 Çarşamba 16:00:00 - Güncelleme:08 Aralık 2021 Çarşamba 16:00:00

İnek sağarak şampiyon oldu

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Diyarbakır'ın Dicle İlçesi'nde yaşayan ve 12 yaşından bu yana inek sağan Gülçin Altınay, bu sayede bileklerini güçlendirdi.

Diyarbakır'ın Dicle İlçesi'nde yaşayan ve 12 yaşından bu yana inek sağan Gülçin Altınay, bu sayede bileklerini güçlendirdi. Gülçin, 3 yıl önce yeteneğini keşfederek bilek güreşine başladı.

Türkiye Şampiyonası'nda 1'inci olan Gülçin, milli formayla katıldığı Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 21 yaş altı genç kızlar 60 kilogram sağ kolda üçüncülük elde ederek, bronz madalyanın sahibi oldu. Gülçin Altınay, "Güne doğal antrenman olarak inekleri sağmak ve altlarını temizlemekle başlıyorum" dedi.

Etiketler : İnek sağarak şampiyon oldu Diyarbakır Dicle İlçesi Gülçin Altınay
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