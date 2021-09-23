İnek kurtarma operasyonu

Ayağı kırılan gebe ineği kurtarmak için 3 kilometrelik yol açıldı.



Kars'ın Arpaçay ilçesi Küçükboğaz köyünde Arif Avcıkaya'ya ait 6,5 aylık gebe inek Alaca'nın ayağı, 4 gün önce dere kenarındaki yamaçta taşa sıkışarak kırıldı. Köylüler yol olmaması nedeniyle ineği kurtaramayınca, jandarma ve AFAD'dan yardım istedi.

Alaca'yı kurtarmak için bulunduğu alana yol açmaya karar verildi. Ekiplerin çalışması sonucu 3 kilometrelik yolun açılmasının ardından yaralı Alaca, sedyeye veteriner kontrolünde alınarak iş makinesi yardımıyla hayvan hastanesine götürüldü.

Alaca, daha sonra tedavisi için Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesine götürüldü. İneğin sahibinin oğlu Yunus Emre Avcıkaya, ineğin merada otlarken sürüden ayrıldığını ifade ederek şunları kaydetti: "Sudan geçtikten sonra ayağını kırdı, 4 gün yamaçta mahsur kaldı. 112 Acil Servisi aradığımızda bizi İl Özel İdaresi ekiplerine yönlendirdiler, daha sonra AFAD, jandarma, Tarım ve Orman Müdürlüğünün tüm ekipleri buraya geldi. Alaca'nın mahsur kaldığı alanda hiç yol yoktu, araç yolunu bırakın hayvan yolu bile yoktu. Buradan hayvanların bile geçmesi imkansızdı ama sağ olsun devletimiz burada yolu açtı, ineğimizi kurtardık."

İneğin güneşten etkilenmemesi için üzerine çadır yaptıklarını anlatan Avcıkaya, "4 gündür burada yatıp kalkıyoruz. Jandarma ekipleri de gece 12.00'ye kadar bizimle nöbet tuttu." dedi. Annesi Nigar Avcıkaya ise devletin desteğiyle ineklerine kavuştuğunu dile getirerek, "İneğimiz gebeydi, burada yol yoktu, devletimize bildirdik gelip kurtardılar. Ekipler burada 3-4 gün çalıştı. Devletimiz bize yol açtı, yardım etti. Allah devletimizden razı olsun, çok memnun olduk." diye konuştu. - "Devletimiz her zaman vatandaşın yanında" Arpaçay İlçe Özel İdaresi Şantiye Şefi Ali Çobanoğlu da ihbar üzerine bölgeye iş makinesi getirdiklerini anlatarak şu ifadeleri kullandı: "Yol olmayan bir yere yol yaptık, büyük mücadele verdik, en hızlı nasıl ulaşabiliriz dedik ve en büyük makinemizi getirdik. Ekiplerle güzel bir çalışma yaptık, vatandaşımızı da memnun ettik. Allah devletimize zeval vermesin. Devletimiz her zaman vatandaşın yanında, bunu burada da gösterdik." Ekipte görevli Sezai Yurdalan da ineği kurtardıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "Bir canı kurtarmanın sevincini yaşıyoruz. Tüm ekipler 4 gün yoğun çalışma yaptı, 'imkansız, ulaşılamaz' denilen yere iş makineleriyle ulaşıp ineği kurtardık." şeklinde konuştu.