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17 Nisan 2021 Cumartesi 15:30:00 - Güncelleme:17 Nisan 2021 Cumartesi 15:30:00

İnek hayali gerçek oldu

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Yozgat'ın Hisarbey Köyü'nde yaşayan Serkan Büyükünlü (20) küçük yaşlarda anne ve babasını kaybetti. Öğretmeniyle sohbet ederken "Bir ineğim olsaydı köy yerinde geçinir giderdim" dedi. Öğretmen Abdullah Arkan da sosyal medyada "Bu hayatta bir öksüzün bir ineği olmasın mı?" paylaşımı yaptı. Büyükünlü, buzağısıyla birlikte hediye edilen inekten sağdığı sütü satarak gelir elde etmeye başladı.

Ahırını büyütmek ve hayvan sayısını artırmak isteyen Büyükünlü, annesini kaybettikten sonra 2008 yılında ilkokul öğretmeni Abdullah Arkan ile tanıştığını söyledi. Öğretmeni ile irtibatını kesmediğini belirten Büyükünlü, "Hocamla sohbetlerde, 'Hocam bir süt ineğim olsun geçinirim, kimseye muhtaç olmam' derdim. Abdullah hocam da kendisi bir kampanya başlatmış. Bana sürpriz yaptı, bir inek ve buzağı aldı." dedi.

Büyükünlü, ineğin bakımını yaptığını, sütünü satıp geçimini sağlamaya başladığını anlatarak, şunları kaydetti: "Ahırım eski olduğu için yenileyip büyütmek istiyorum. Borçlanıp bir inek daha almak istiyorum. Köyümüzde yaylamız var. Köyümüzde tarım ve hayvancılık yapılıyor. Ben de hayvancılıkla uğraşmayı seçtim, köyde yaşamayı seviyorum." Büyükünlü'nün ilkokul öğretmeni Abdullah Arkan da öğretmenlerin, öğrencilerin zihinlerine girmeden önce gönlüne girmeye çalıştığını söyledi.

Bazı öğrencilerin de öğretmenlerin gönlüne girdiğini aktaran Arkan,"Serkan, böyle bir öğrencimiz. 2008 yılında bu köyde sınıf öğretmenliği yaparken Serkan ile tanıştım. O zaman yetimdi sonra da öksüz kaldı. Köyden farklı yere tayinim çıktı ama Serkan'ı hiç unutmadım. Kaymakamımızın desteğiyle Serkan'ın liseyi bitirmesine vesile olduk." diye konuştu.

Arkan, Serkan'ın liseden sonra eğitimini ilerletemeyip köye yerleştiğini belirterek, şunları söyledi: "Köyde tek başına hayat mücadelesi veriyor. Serkan sürekli 'Köyde kendi kendimi geçindireceğim bir ineğim olsun' derdi. Bu hayalini sürekli dile getirince ben de sosyal medya üzerinden 'Bir öksüzün bir ineği olmasın mı?' başlığıyla yazı kaleme aldım. 4 gün gibi kısa bir sürede iyi yürekli insanlar ulaştı. Beraber görev yaptığımız öğretmen arkadaşlarımız destek oldu.

Serkan'ın hayali bir süt ineğiydi ama iyi yürekli insanlar sayesinde bir de buzağısı oldu. İneğin bakımını yapıyor, sütünü satarak geçimini idame ettiriyor." İnsanların farklı hayalleri olduğunu vurgulayan Arkan, "Kiminin lüks yatları, kiminin lüks arabaları veya ev hayali olabilir. Serkan'ın hayali ise bir süt ineğiydi, bu anlamda küçük bir katkı sunmak istedik." ifadelerini kullandı.

Etiketler : yozgat inek serkan büyükünlü
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