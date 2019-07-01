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01 Temmuz 2019 16:12 | Pazartesi

112 çağrı merkezine gelen asılsız telefonlar asıl hastaları mağdur ediyor

112 acil çağrı merkezine gelen ve yüzde 80’ine yakının asılsız ihbarların oluşturduğu çağrılar, mağduriyet ortaya çıkardı. 112’ye gelen "İneğim doğum yaptı, koyunlarım keçilerim bana küstü, ne yapayım" tarzındaki çağrılar nedeni ile asıl hastalar mağdur oluyor.

Siirt İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 112 Komuta Kontrol Merkezi’ne gelen ilginç çağrılar pes artık dedirtti. Alo 112’ye gelen “İneğim doğum yaptı, koyunlarım keçilerim bana küstü ne yapayım” tarzı çağrılar nedeni ile asıl hastalar mağduriyet yaşıyor.

Siirt İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne gelen ilginç çağrılar pes artık dedirtti. Komuta merkezine bir günde yapılan çağrıların yüzde 80’inin asılsız olduğu ortaya çıkarken, ‘İneğim doğum yaptı, koyunlarım keçilerim bana küstü’ tarzındaki çağrılar, asıl hastaların mağdur edilmesine neden oluyor.

Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Çiğdem Karatay, 112 Acil Çağrı Merkezi’nin sağlık alanında yardıma ihtiyaç duyan insanlar için hizmet verdiğini belirterek, şaka veya merak amaçlı olarak yapılan çağrıların, trafikte ambulansa yol vermeme ile eş değerde olduğunu söyledi. Dr. Karatay, “112 acil sağlık hizmetlerinin amacı çağrıyı aldıktan itibaren hastaya en kısa süre de ulaşmak tedavisine uygun yere uygun merkeze en kısa sürede ulaştırmaktır. 112 acil çağrı merkezi numarasıdır ve gereksiz aranmamalıdır. Acil merkezine gelen çağrıların büyük bir kısmı maalesef merak üzerine veya şaka amaçlı olan gereksiz çağrılardır. Bu aramalar gerçek çağrılara ulaşmayı engellemektedir. Ayda ortalama çağrı merkezimize 80 bin çağrı düşmekte bunun 65 bin çağrısı asılsız ihbar çıkmakta, gereksiz meşgul eden vatandaşların yapmış olduğu çağrılardan oluşmaktadır” dedi.

“Her gün saat 08.00’da arayıp saat 08.00 diyen bir vatandaş var”

Gelen asılsız çağrılar içinde keçisi doğum yaptığı için yardım isteyen vatandaşların da olduğunu kaydeden Dr. Karatay, “Her gün aynı saatte arayıp saat 8 diyen vatandaşımız var bir tane. İneğinin psikolojisi bozuldu diye arayan vatandaşımız var. Çocuğunun rahatsız olduğunu ateşinin olduğunu söyleyen bir vatandaşımıza 112 ekipleri gittiğinde 2 yaşında olan çocuğunun bir köpek olduğunu fark ediyor, vatandaşta o benim çocuğum şeklinde cevap veriyor. Bu şekilde vakalarımız var. Koyunlarımın psikolojisi bozuldu bana sırtlarını döndü, konuşmuyorlar benimle diye meşgul eden vatandaşlarımız var. Buruya ambulans gönderin çok sayıda ölü var şeklinde aramalar geliyor neredesiniz diye sorduğunda arkadaşlar mezarlıktan arıyorum diyor” diye konuştu.

“Günde 2 bin çağrının 100 tanesi gerçek vaka”

Günde 2 bine yakın çağrı aldıklarını belirten çağrı merkezinde görevli Hacı Aydın, bu çağrıların yaklaşık 100 tanesinin vaka şeklinde olduğunu geriye kalan bin 900 çağrının asılsız olduğunu dile getirdi. Aydın, “Sürekli meşgul ediyorlar 112’yi. Buda bizim ihtiyacı olan hastalara ulaşmamızı engelliyor. Vakit kaybına neden oluyor. Buda bizim için büyük sıkıntılar yaşatıyor. Aynı zamanda hastaya ulaşım konusunda da sıkıntılar yaşıyoruz. Bize gelen vakalarda daha çok ilçelerde oluyor, hasta burayı arıyor tabi biz görmediğimiz için ekibimizi yönlendiriyoruz. Hasta olduğunu söylüyor ekibimiz oraya gittiği zaman hasta numarası yapıyor. Hastaneye getirdiğimiz zaman hastada herhangi bir şey çıkmıyor yürüyerek hastaneye bile girmeden misafirliğe veya bir işi varsa işini halletmeye geliyor. Bu tür vakalarla da çok karşılaşıyoruz” şeklinde konuştu.

112 çağrı merkezini daha çok çocukların meşgul ettiğini belirten çağrı merkezinde görevli Feryat Erdemci ise, bu konuda ailelerin çocuklarını uyarmalarını istediğini belirtti. Erdemci, “Siirt merkez ve ilçeler olmak üzere toplam 2 bin çağrı alıyoruz. Çoğu asılsız vaka. Bizim güzel insanlarımızdan isteğimiz, ricamız çocuklarımızı etrafımızdaki insanları bilinçlendirelim” dedi.

İHA

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