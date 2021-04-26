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26 Nisan 2021 Pazartesi 19:13:00 - Güncelleme:26 Nisan 2021 Pazartesi 19:13:00

İndirimi gördüler, koronavirüsü unuttular

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Sakarya'nın Karasu ilçesindeki mağazanın açılışına gelen müşteriler, içeride ve dışarıda yoğunluk oluştururken, koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı.

Sakarya Karasu'nun İncilli Mahallesinde, ev eşyaları satılan bir mağazanın açılışına özel indirim yapıldı.

Müşteriler, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak, mağazaya akın etti.

Duvarlarda asılı uyarı afişlerini ve işletme sahipleri tarafından yapılan sosyal mesafe uyarılarını umursamayanlar, mağaza içinde ve dışında yoğunluk oluşturdu.

Bazı kişilerin maske dahi takmadığı görülürken, açılışın olduğu noktada hiçbir denetleme bulunmaması da dikkat çekti.

Etiketler : Sakarya Karasu koronavirüs tedbirleri tedbir
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