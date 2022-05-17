İnci kefalli düğün hatırası

DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefallerinin üreme göçünün en iyi görüldüğü Deli Çay'daki balık bendi, düğün fotoğrafı çektiren çiftlerin uğrak mekanı oldu. Bölgede düğün yapan çiftler de fotoğraf çektirmek için balık bendini tercih ediyor.

