İnci kefalinin gece yolculuğu

Van Gölü'nde yaşayan ve mayıs ayından itibaren suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara yumurta bırakmak için göç eden inci kefalinin muhteşem gece yolculuğu devam ediyor.



Derelerin gündüze nazaran geceleri çok daha fazla balıkla dolduğunu gördüklerini ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, "Çünkü gece balık kendini çok daha güvende hissediyor" dedi.