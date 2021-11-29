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29 Kasım 2021 Pazartesi 14:26:00 - Güncelleme:29 Kasım 2021 Pazartesi 14:27:00

İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın kullandığı 34 BIR 240 plakalı otomobil, Sivas-İmranlı kara yolunun 94. kilometresinde, Bekir D. yönetimindeki 59 ZP 423 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan M.D, T.D, E.D, İ.D, Y.S.D. ve E.D. yaralandı.

İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Belediye Başkanı Açıl, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Murat Açıl beyefendiyi maalesef kaybettik. Doktorlarımız tüm müdahalelere rağmen, iki saat boyunca müdahale ettiler ama maalesef kurtarılamadı. Olay anında kalbi duruyor, arkadaşlarımız kaza yerinde müdahale ediyorlar, geri döndürüyorlar ama hastanede kalbi tekrar duruyor. Doktorlarımız ellerinden gelen tüm gayreti gösterdi ama maalesef kaybettik." dedi.

Ayhan, diğer araçtaki 7 kişinin Sivas'a sevk edildiğini aktararak, "Aynı aileden 7 kişi, 2 yaralımızın durumu ağır. Onlar da yakinen takip edilmektedir." diye konuştu.

Öte yandan, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu da hastaneye gelerek, yetkililerden bilgi aldı. İlçedeki bazı vatandaşlar da kazada hayatını kaybeden Açıl için hastane önünde gözyaşı döktü.

Etiketler : İmranlı Belediye Başkanı Sivas Murat Açıl
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