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02 Mayıs 2022 Pazartesi 18:00:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2022 Pazartesi 18:00:00

İmece usulüyle her yıl bir ev

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Bu köyde, ihtiyaç sahibi ailelerin evleri imece usulü inşa ediliyor. Son 3 yılda 2 aileye eski evleri yıkılarak yenisi teslim edildi.

4'ü engelli 5 kişiden oluşan aileye yeni evlerini teslim etmek için de çalışmalar başlatıldı.

İHTİYAR HEYETİ BELİRLİYOR

Osmaniye'de merkeze bağlı Dereli köyünde muhtarın öncülüğünde 3 yıl önce başlatılan çalışma ile ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin evleri yıkılarak, onlara hayırseverlerin de katkılarıyla imece usulüyle yeni ev inşa ediliyor. Köyde yürütülen çalışma kapsamında öncelikle köyde evi kullanılamaz halde olan ve maddi durumu ev yapmaya müsait olamayan vatandaşlar muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından belirleniyor.

KİMİ PARA VERİYOR, KİMİ ÇALIŞIYOR

Daha sonra muhtar Vahit Karadağ öncülüğünde hayırseverler ve köylülerin nakdi destekleri ile inşaat malzemeleri temin ediliyor. Köyde yaşayanlar boş zamanlarında imece usulüyle önce ailenin kullanılamaz durumdaki evini yıkıyor daha sonra yerine yenisini inşa ediyor. Yeni evleri inşa edilirken aileyi köyde yaşayan vatandaşlar evlerinde misafir ediyor. 3 yılda 2 aile yeni evine kavuştu. Bu yıl yeni bir aile için inşaat başladı.

YENİ EV, 4'Ü ENGELLİ 5 KİŞİLİK AİLE İÇİN

Bu yıl 4'ü engelli bireye sahip 5 kişilik bir aile için harabe haldeki evlerinin yerine yeni bir ev inşa etmek için çalışmalara başlandı. Köylülerin çabalarıyla inşası tamamlanacak ev, yeni eşyalarla döşenerek aileye teslim edilecek. Muhtar Karadağ, "Bu yıl 4'ü kadın 5 kişilik ailemize yardım ediyoruz. Evde yaşayanların 4'ü zihinsel engelli. Evin tek erkeğinin şeker hastalığı nedeniyle bir bacağı kesilmiş durumda, diğer bacağının da kesilme tehlikesi var. Evin işlerini en küçük kız yapmakta o da zihinsel engelli olduğu için yeterli olamıyor maalesef" dedi.

Muhtar Karadağ, "Gerek sosyal medyadan gerekse başka kanallardan bize ulaşan vatandaşlar da, maddi ve manevi büyük destek veriyor" dedi.

Köyde yeni ev yapılan vatandaşlardan Şirin Doğan, geçen yıl yeni evine kavuştuğunu söyledi. Doğan, "Anne babamız ölünce iki kardeş ortada kaldık. Hiçbir geçim kaynağımız yoktu. Ben de kardeşim de hastayız. Yeni evim çok güzel. Herkesten Allah razı olsun" dedi.

Etiketler : ev köy imece usulü
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