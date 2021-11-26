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26 Kasım 2021 Cuma 18:30:00 - Güncelleme:26 Kasım 2021 Cuma 18:30:00

İmamın can dostları

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Kırklareli'nin bir köyünde imamlık yapan Hüseyin Koçak, caminin kapılarını soğuk günlerde kediler için de açıyor. Ezan okurken imamın yanına gelen, namaz kılan cemaatin yanında dolaşan kediler, bazen de caminin içinde oyunlar oynuyor.

CEMAAT DE DURUMDAN MEMNUN

Kırklareli'nin Ahmetçe Köyü'nde imamlık yapan Hüseyin Koçak, 5 yıl önce göreve başladığı köy camisinin avlusunda bir kış günü gördüğü annesiz kedi yavrularını caminin içine alarak bakmaya başladı. Bazen ezan okurken imamın yanına gelen, namaz kılan cemaatin yanında dolaşan kediler, bazen de caminin içinde oyunlar oynuyor. Cemaatin de sahip çıkarak beslediği kediler, kışın soğuğundan camiye sığınarak korunuyor.

ONLAR DA BİZİM GİBİ BİRER CANLI

Bölgede kış şartlarının hayvanlar için zor geçtiğini söyleyen İmam Hüseyin Koçak, bu zorluğu sıcak bir ortamda atlatmaları için köyün kedilerine sahip çıktıklarını belirtti. Cemaatin de kabul etmesiyle caminin kapılarını kedilere açtığını anlatan Koçak, "Bizler de sevgili Peygamberimizin hadislerinden, büyüklerimizden duyduğumuz üzere hayvanlara, kedilere, köpeklere sahip çıkmaya çalışıyoruz. Onlar da can, onlar da bizim gibi canlı" diyor.

Etiketler : imam kedi Kırklareli Ahmetçe Köyü
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