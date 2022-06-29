İlter Avşar Türk Gastronomisi Hakkında Bilgi Verdi

Türk mutfağının oldukça geniş bir kavram olduğunun altını çizen İlter Avşar, konuyla ilgili şu sözlerle değerlendirmelerde bulundu: "Türk mutfağı denildiğinde Türkiye'de yaşayan insanların beslenmesinden yiyecek-içeceklerin hazırlanmasına kadar pek çok uygulama akıllara geliyor. Türk insanının beslenmesi için yiyecek ve içeceklerin hazırlanması, pişirilmesi ve yiyeceklerin nesiller boyunca korunması; bu işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için kullanılacak araç-gereçlerin temin edilmesi; bunların her biri Türk gastronomisi içerisinde yer alıyor. Türk gastronomisi oldukça derin bir tarihsel geçmişe sahip. Türk mutfağı pek çok kültürle etkileşim içerisinde olarak çok özel bir mutfak haline gelmiştir. Süreç içerinde Selçuklu ve Osmanlı mutfağından aldığı lezzetleri günümüze kadar getirmeyi başarmıştır."



"Türk Mutfağı Balkan ve Orta Doğu Mutfaklarını Etkilemiş"

Türk mutfağının Selçuklu ve Osmanlı mutfağından etkilendiğini ve günümüzdeki halini oluşturduğunu belirten İlter Avşar, Balkan ve Orta Doğu mutfaklarını da etkilediğini sözlerine ekledi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İlter Avşar, açıklamalarında şu sözlere yer verdi: "Türkiye'nin ulusal mutfağı olan Türk mutfağı, Osmanlı kültürünün bir mirasçıdır. Bunun yanı sıra Balkan ve Orta Doğu mutfaklarını da doğrudan etkilemiştir. Türk mutfağının yörelere göre farklılık gösterdiği biliniyor. Karadeniz mutfağı, Orta Anadolu mutfağı gibi. Bu durum, Türk mutfağının çok zengin bir yapıya ulaşmasını sağlamıştır."

"Çok Özel Lezzetlerin Bir Arada Olduğunu Görüyoruz"

Türk mutfağında birbirinden özel lezzetlerin bir arada olduğunun altını çizen İlter Avşar, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: "Türk mutfağında yoğunluklu olarak sebze, tahıl, et ile hazırlanan sulu yemek türleri, zeytinyağlılar, çorbalar, hamur işleri bulunduğunu görüyoruz. Bunun yanı sıra pekmez, yoğurt, bulgur gibi gıdalarla sağlıklı yiyecekler de hazırlanır. Selçuklu ve Osmanlı mutfağını bir araya getiren ve harmanlayan Türk mutfağı, çok özel bir tarihsel geçmişe sahiptir. Bu sayede çok farklı lezzetlerin bir arada bulunduğunu görüyoruz. Çok zengin bir mutfağa sahip olduğumuz için Türk mutfağını en iyi şekilde tanıtmamız gerektiğine inanıyorum. Bu konuda da titiz bir çalışma içerisindeyim."