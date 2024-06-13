İlk buluşmada yemek boğanızda kalmasın!
Kaynak: GUNES.COM
Herkesin ilişkilerdeki beklentisi ve heyecanı farklıdır. İlk buluşmalar genelde unutulmaz ya anısı kalır ya da vedası… Sizi daha fazla Ümit Besen moduna bağlamadan ilişkilerde ilk bulaşmada en çok yapılan hatalarla baş başa bırakıyoruz. Eğer siz nikahınızda birileri olsun istiyorsanız siz siz olun bu hataları yapmayın.
İlk buluşma vitrindir.
Nasıl görünürseniz akılda öylece kalırsınız.
Yaptığınız hatalar hep hatırlanır.
Bir zamanların o masum aşkları ve ölçülü, saygın buluşmaları bir başka yazının konusu olsun...
Biz geçelim ilk görüşmede olması gerekenlere...
Öncelikle geç kalmayın.
Adı üstünde yeni tanışıyorsunuz, fazladan samimiyet gösterisine hiç gerek yok.
Yemekte pahalı sipariş restoranı zengin etmekten başka işe yaramaz.
Sipariş verirken adını bile bilmediğiniz o "alengirli" yemeklerden uzak durun.
Ne çok yavaş, ne çok hızlı...
Yemeği de orta karar süratle tüketin.
En iyisi küçük parçalara ayrılabilen yemeklerdir.
Bir de soslu yemekler sıkıntı...
Oranıza buranıza bulaşır.
En önemlisi, yemeği ağzınızı tavana kadar açıp yemeye çalışmayın.