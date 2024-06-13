İlk buluşma vitrindir.

Nasıl görünürseniz akılda öylece kalırsınız.

Yaptığınız hatalar hep hatırlanır.

Bir zamanların o masum aşkları ve ölçülü, saygın buluşmaları bir başka yazının konusu olsun...

Biz geçelim ilk görüşmede olması gerekenlere...

Öncelikle geç kalmayın.

Adı üstünde yeni tanışıyorsunuz, fazladan samimiyet gösterisine hiç gerek yok.

Yemekte pahalı sipariş restoranı zengin etmekten başka işe yaramaz.

Sipariş verirken adını bile bilmediğiniz o "alengirli" yemeklerden uzak durun.

Ne çok yavaş, ne çok hızlı...

Yemeği de orta karar süratle tüketin.

En iyisi küçük parçalara ayrılabilen yemeklerdir.

Bir de soslu yemekler sıkıntı...

Oranıza buranıza bulaşır.

En önemlisi, yemeği ağzınızı tavana kadar açıp yemeye çalışmayın.