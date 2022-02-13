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13 Şubat 2022 Pazar 20:00:00 - Güncelleme:13 Şubat 2022 Pazar 20:00:00

İlk ‘anne'nin gözyaşları

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3 yaşında otizm tanısı konulan Oğuzhan Kalkın, 9 yaşında konuşmaya başladı.

Oğlunun ağzından ilk kez 'anne' kelimesini duyan Reyhan Kalkın sevinç gözyaşına boğuldu.

6 YILDIR EĞİTİM ALIYOR

İzmir Torbalı Ahmetli Mahallesi'nde yaşayan Reyhan ile Mehmet Kalkın (31) çiftinin oğlu Oğuzhan'a 3 yaşındayken otizm teşhisi konuldu. Oğuzhan, yaşıtlarına göre oturma, emekleme, yürüme gibi gelişim süreçlerini geç tamamladı. Diğer çocukların çıkardığı sesleri hiçbir zaman çıkaramayan Oğuzhan, uzun yıllar özel eğitim aldı.

HIRÇINDI VE AĞLIYORDU

Konuşamadığı için kendini ifade edemeyen Oğuzhan'ın sürekli ağladığını ve hırçın olduğunu söyleyen Kalkın, aldığı eğitimlerin ardından yavaş yavaş konuşmaya başlayınca hırçınlığının geçtiğini söyledi. Oğlunun ilk kez geçen ay 'anne' dediğini duyan Kalkın, "Konuşsun, diye yıllarca gözünün içine baktım, çok mutluyum" dedi.

'Mutluluğum tarifsiz' diyen anne Reyhan Kalkın 'Çok zor süreçler geçirdik. Otizmli çocuk herkesin başına gelebilir. Durumu erken fark etmek çok önemli' dedi.

Etiketler : reyhan kalkın mehmet kalkın izmir
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