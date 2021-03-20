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20 Mart 2021 Cumartesi 20:00:00 - Güncelleme:20 Mart 2021 Cumartesi 20:00:00

İlk adım mutluluğu

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8 yaşındaki SP hastası Miray, hayırseverlerin kendisine özel yaptırdığı yürüteçle ilk adımlarını attı. Mutluluk gözyaşı döken küçük kız, 'Hayalim annemin elinden tutup okula gitmek' dedi.

Kocaeli Dilovası İlçesi Tavşancıl Mahallesi'nde yaşayan Yüksel ve Aysel Kazak çiftinin 3 çocuğundan biri olan Miray Zeynep, doğumda beyninin oksijensiz kalması sebebiyle SP hastası olarak dünyaya geldi. Beyin fonksiyonlarını tam olarak kullanamadığı için yürüyemeyen Miray'a, hayırsever iş insanlarının destekleriyle özel yürüteç yapıldı.

AİLESİ SEVİNÇ GÖZYAŞINA BOĞULDU

İlk adımlarını önceki gün atan Miray Zeynep, "Okula, parka gitmek istiyorum, arkadaşlarımla oynamak istiyorum" dedi. Sevinç gözyaşı döken anne Aysel Kazak da, "Adımlarımızı atmamız için hayırseverlerin ön ayak olması gerekiyordu. Çok büyük destekleri oldu. Onlar sayesinde ilk adımımızı attık" diye konuştu. Miray Zeynep'in okumayı çok istediğini söyleyen Aysel Kazak, "Hayalim, kızımın bağımsız yürüyebilmesi. Tek başına birçok şeyi başarabilmesini istiyorum. Bu konuda umutlarımız da var. Elinden tutup, ben de onunla okula gitmek istiyorum. Kızım ile çok büyük hayallerimiz var" dedi.

Etiketler : sp hastası hayırsever yaşam
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