Ilgaz Dağı'na kar yağdı

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti.

Kar yağışı ile kayak merkezi beyaza bürünürken, ormanlar da beyaz örtüyle kaplandı.

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, kar yağışının Ilgaz Dağı'na çok yakıştığını dile getirerek, "Ilgaz'ımız beyaz gelinliğini çıkarmak istemiyor. Bu bizi doğa fotoğrafçıları olarak çok mutlu ediyor. Kar yağdığını duyar duymaz bu güzelliği fotoğraflayabilmek için fotoğraf makinemizi alıp Ilgaz Dağı'na koştuk." ifadelerini kullandı.