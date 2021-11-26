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26 Kasım 2021 Cuma 09:00:00 - Güncelleme:26 Kasım 2021 Cuma 09:00:00

İleri evre kanser tedavisinde 'immünoterapi' umudu

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Kanser tedavisinde, kemoterapiyle de uygulanabilen immünoterapi ile ilgili Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Serkan Çelik, "İleri evre kanser hastalarında, özellikle de cilt, böbrek, akciğer, mide, yemek borusu, karaciğer kanserlerinde immünoterapi ilk seçenek haline geldi. Yakın zamanda yapılan bir çalışmada kötü huylu cilt kanserinin erken evresinde metastaz riskini engellediğini gördük" dedi.

Kanser tedavisinde, kemoterapiyle de uygulanabilen immünoterapi ile ilgili Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Serkan Çelik, "İleri evre kanser hastalarında, özellikle de cilt, böbrek, akciğer, mide, yemek borusu, karaciğer kanserlerinde immünoterapi ilk seçenek haline geldi. Yakın zamanda yapılan bir çalışmada kötü huylu cilt kanserinin erken evresinde metastaz riskini engellediğini gördük" dedi. Vücudun bağışıklık sistemi hücrelerini uykudan uyandırıp, tümöre karşı savaşmasını sağlayan immünoterapinin giderek daha fazla kanser hastası için umut haline geldiğini söyleyen Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Serkan Çelik, "2010 yılından beri uygulanan bir tedavi olan immünoterapi, ilk olarak kötü huylu cilt kanseri olan melanomda kullanılmaya başlandı ve bugün de cilt kanserlerinin tedavisinde tek başına kullanılabiliyor. Ayrıca, böbrek kanserleri, akciğer kanserlerinin çoğunluğunu oluşturan küçük hücreli dışı akciğer kanserinde de tek başına immünoterapiyi kullanabiliyoruz."

YAN ETKİLERİ DAHA AZ

İmmünoterapi tedavisinin damardan uygulanan bir tedavi olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Çelik, "Kemoterapi kanser hücrelerinin yanında vücuttaki diğer normal hücrelere de etki gösterebilen bir tedavi şeklidir. İmmünoterapi ise; bağışıklık sistemi hücreleri üzerinden etkisini gösterir. Bu nedenle kemoterapide sık görülen saç dökülmesi, bulantı, kusma gibi yan etkileri immünoterapi sonrasında görmeyiz" diye konuştu.

Etiketler : İleri evre kanser tedavisi Doç. Dr. Çelik İmmünoterapi cilt böbrek akciğer mide yemek borusu
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