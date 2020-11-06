İlana kandılar, sokakta kaldılar

İlan sahibiyle iletişim kuran Boran Şahin, 3 buçuk ay sürecek iş ve kalacak yer temini vaadi ile aile üyelerini de alarak minibüsüyle Antalya'ya geldi. 11 kişilik Şahin Ailesi, nar topladı, nar kasaları taşıdı.

Kendilerini Antalya'ya çağıran çiftçinin işlerini yapan aile, biriken 3 bin 700 TL'lik ücreti alamadı. Kalacak yer ve iş ümidiyle Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor. 3 yaşındaki bir kız çocukları da olan Şahin Ailesi, banyo ihtiyacını denizde karşılarken, yemeklerini ise ateşin üzerinde yapıyor.