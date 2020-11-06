  • BIST
    1184.78
  • Dolar
    8,5545
  • Euro
    10,1576
  • Altın
    536,2210
İstanbul
11 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rezalette yeni gelişme: Tutuklandılar
Milli gururumuza yeni sistem! Tabii ki yine tam isabet
HDPKK'ya kötü haber! İlk kez belgelenecek
ABD Başkanı Trump: Kontrolden çıktı
AFAD'dan flaş İzmir açıklaması
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 120 terörist öldürüldü
Almanya'dan dikkat çeken mesaj: ABD, tek adam şovundan fazlasıdır
Ermenistan ABD'ye SİHA için yalvardı: Satışları durdurun
Putin hakkında flaş iddia! İşte bırakacağı tarih
"Avrupalı liderler Türkiye'yi örnek almalı"
Trump Twitter üzerinden açıklama yaparken Biden ikinci kez kamera karşısındaydı
Darbeci Sisi safını belli etti!
ABD seçimleri için yargı yolunu gösteren Trump'a kötü haber
O iddiaya Pentagon'dan yalanlama
Koronavirüs salgınına karşı önlem kararları alındı
Kaybolan 13 yaşındaki çocuğu köpek buldu
19 yıl önce işlenen cinayetle ilgili iki kişi tutuklandı
Yemen'de 'BAE ihlalleri mağdurları' haklarını savunmak için birlik kurdu
Milli sporcudan bronz madalya
Fed faiz kararını açıkladı!
Bakan Koca'dan taburcu edilen Soylu ve ailesi için ‘geçmiş olsun' mesajı
Trump'ın seçim ekibi Nevada'da oy sayımlarının durması için dava açtı
Biden, ABD tarihinde en fazla oy alan başkan adayı oldu
Bakan Kurum'dan İzmir depremi açıklaması
06 Kasım 2020 Cuma 15:13:00 - Güncelleme:06 Kasım 2020 Cuma 15:12:00

İlana kandılar, sokakta kaldılar

ABONE OL

Aksaray'da yaşayan Boran Şahin (39), bir süre önce internette Antalya'da tarım işi ile ilgili bir ilan gördü.

İlan sahibiyle iletişim kuran Boran Şahin, 3 buçuk ay sürecek iş ve kalacak yer temini vaadi ile aile üyelerini de alarak minibüsüyle Antalya'ya geldi. 11 kişilik Şahin Ailesi, nar topladı, nar kasaları taşıdı.

Kendilerini Antalya'ya çağıran çiftçinin işlerini yapan aile, biriken 3 bin 700 TL'lik ücreti alamadı. Kalacak yer ve iş ümidiyle Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor. 3 yaşındaki bir kız çocukları da olan Şahin Ailesi, banyo ihtiyacını denizde karşılarken, yemeklerini ise ateşin üzerinde yapıyor.

Etiketler : Boran Şahin Şahin Ailesi Antalya iş vaadi yer vaadi ilana kandılar
Demet Akalın tepki göstermişti! Aleyna Tilki'den yanıt gecikmedi

Demet Akalın tepki göstermişti! Aleyna Tilki'den yanıt gecikmedi
Her parçaya klip çekmeyi düşünüyorum

Her parçaya klip çekmeyi düşünüyorum
Kendall Jenner'a benzerliği ile dikkat çekti!

Kendall Jenner'a benzerliği ile dikkat çekti!
Meleklerin Aşkı dizisi İsrail'de yayımlanacak

Meleklerin Aşkı dizisi İsrail'de yayımlanacak
Tüm zamanların en çok izleneni Baby Shark

Tüm zamanların en çok izleneni Baby Shark
Beyaz bir sayfa

Beyaz bir sayfa
Bu kadarına pes! Virüs dinlemeyen Şeyma Subaşı Cadılar Bayramı'nı da atlamadı

Bu kadarına pes! Virüs dinlemeyen Şeyma Subaşı Cadılar Bayramı'nı da atlamadı
Dilara Aksüyek ve Onur Bay aşkı belgelendi!

Dilara Aksüyek ve Onur Bay aşkı belgelendi!
'Kuzey Yıldızı'nda rol alan Aslıhan Güner'in eşi Mert Kılıç açıkladı: Sevgimiz hiç azalmadı

'Kuzey Yıldızı'nda rol alan Aslıhan Güner'in eşi Mert Kılıç açıkladı: Sevgimiz hiç azalmadı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER