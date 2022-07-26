İkna yoluyla bir terörist daha teslim oldu

İkna yoluyla bir terörist daha teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu bir terörist daha terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teröristin 2022 yılında terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucu 1 Ocak'tan bu yana teslim olan terörist sayısı 62'ye yükseldi.