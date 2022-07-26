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26 Temmuz 2022 Salı 18:25:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2022 Salı 18:25:00

İkna yoluyla bir terörist daha teslim oldu

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütü PKK'dan kaçan bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu bir terörist daha terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teröristin 2022 yılında terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucu 1 Ocak'tan bu yana teslim olan terörist sayısı 62'ye yükseldi.

Etiketler : Bakanlık İçişleri Bakanlığı ikna çalışmaları
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